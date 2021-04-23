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Şuhut’ta 23 Nisan kutlandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni ve pandemi dolayısıyla evlerde minik öğrencilerin kutlamaları ile yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 23.04.2021, 12:23
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Şuhut’ta 23 Nisan kutlandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni ve pandemi dolayısıyla evlerde minik öğrencilerin kutlamaları ile yapıldı.

Şuhut Atatürk Parkı’nda bulunan anıtına çelenk sunma töreni ile başlayan 23 Nisan kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törende Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Bayram’ın 23 Nisan şiiri ise katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Kutlamalara protokol üyeleri katılırken, bu yıl da pandemi dolayısı ile kutlama törenlerine katılamayan bazı çocuklar ise evlerini süsleyerek bayramı kutladı.
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