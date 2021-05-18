Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıslar ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Afyonkarahisar’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki şahıs yanlarında ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Olay, Dörtyol mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otogar civarında devriye gezen motosikletli polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Şahısların şüpheli hareketeler de bulunması ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma izinlerinin olmadığını tespit eden ekipler ardından araçta arama yaptı. Aramada araç içerisinde ruhsatsız tabanca ile birlikte bu silaha ait 17 mermi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıslara şahsa sokağa çıkma ihlalinden dolayı kanun maddeleri uyarınca tutanak tutulurken ayrıca haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.