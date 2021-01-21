Soğuk hava Afyonkarahisar’da hayatı olumsuz etkiliyor

Zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar’da geceleri eksi 12 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Kentte yaşayan vatandaşlar ise soğuk havalara karşın özellikle sokağa çıktıklarında sıkı giyinerek önlem almaya çalışıyor.

Kentte geçtiğimiz hafta sonu yaşanan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Özellikle geceleri kent merkezinde eksi 12’leri bulan hava sıcaklıkları neredeyse hayatı durma noktasına getirdi. Vatandaşlar soğuk havadan korunmak için sokağa çıktıklarında mont başta olmak üzere kazak ve yün içlik gibi giysiler giyerek soğuğa karşı önlem almaya çalışıyorlar. Vatandaşlar araçlarını ise antifrizsiz çalıştırmayarak korumaya çalışıyor. Afyonkarahisar Belediyesinden geçtiğimiz günlerde su sayaçlarının donma riskine karşı yapılan açıklamanın ardından bir çok evde vatandaşlar sayaçları çeşitli malzemeler ile sararak patlamasının önüne geçiyor.

Meteoroloji tarafından kent için yapılan hava tahminlerinde ise hava sıcaklıklarının bir süre daha soğuk gideceği ve aşırı soğukların önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesinin beklendiği öğrenildi.