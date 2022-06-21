SMA hastalığından korunmak için bu uyarıya dikkat!

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı eğitim toplantısında evlenecek çiftlerde taramanın önemine dikkat çekildi.

Toplantı Sinanpaşa Taşoluk beldesinde yapıldı. ‘Halk Eğitimine’, Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topçu, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz, Başkan Yardımcısı Dr. Mücahid Pehlivan, Sinanpaşa İlçe Sağlık Müdürü Murat Ayçiçek ve bölge halkı katıldı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz’un açılış ve bilgilendirme konuşmasından sonra, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ve Çocuk Genetik Öğretim Üyeleri Melike Ataseven Kulalı ve Muhsin Elmas tarafından konuyla ilgili sunumlar yapıldı. Eğitim halkın sorularına verilen soru cevap bölümüyle son buldu. Eğitim ve sunumlarda özetle SMA hastalığı hakkında genel bilgilere yer verildi:

“Taramalar sayesinde SMA hastalığının ortaya çıkardığı sakatlıklar ve ölümler azalacaktır”

Toplantı sonrası yapılan açıklamada SMA taramasının önemine dikkat çekilerek, “Ülkemizde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) tarafından, SMA Taşıyıcı Tarama Programı 81 ilde 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Taramalar aile hekimliklerinde ücretsiz kan tahlili ile yapılmaktadır. Sonuçlarda her iki eş adayının da SMA taşıyıcı olduğunun belirlenmesi durumunda, ailelere hastalık hakkında ayrıntılı bilgi ve genetik danışmanlık verilmektedir. Böylece taramalar sayesinde SMA hastalığının ortaya çıkardığı sakatlıklar ve ölümler azalacaktır. SMA taşıyıcı taramasının amacı evlilik öncesi sağlık raporu almak için aile hekimlerine başvuranlar ve halen evli olup bebek sahibi olmayı düşünen çiftlerden isteyenlerdir. Tarama için öncelikle erkek eş/eş adayından örnek alınır. Çalışma sonuçları ilgili aile hekimine normal ya da şüpheli olarak iletilir” ifadelerine yer verildi.