Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’da rüzgarlı hava hayatı olumsuz etkilerken, kentte şiddetli rüzgardan dolayı ağaç ve aydınlatma direkleri devrildi, çatılar uçtu.

Kentte dün gece başlayan ve gün ağardığında şiddetini artıran rüzgarlı hava vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı. Saatteki hızı yaklaşık 30 kilometreyi bulan rüzgardan dolayı kentin bazı noktalarında ağaç ve aydınlatma direkleri devrilirken, trafikte ise özellikle yayalar zor anlar yaşadı.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağı yakınlarında devrilen bir aydınlatma direği ve ağaç ise belediye ekipler ile elektrik şirketi görevlileri tarafından yoldan kaldırıldı. Olumsuz hava koşullarından dolayı bir çok maddi hasarlı kaza da meydana geldi.

Anıtkaya köyünde ise Mehmet Ali Azbay isimli bir vatandaşın samanlığının çatısı uçtu. Olduğu yerden rüzgarın söktüğü çatı yola düşerken, yolun o esnada boş olması ise olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.