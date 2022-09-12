Sevimli Ayı Balkız’ın çocuk kitabı çıktı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde görev yapan Türkçe Öğretmeni Halil Kuru, fazla bal yemesi sonucu sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken yavru ayının "Sevimli Ayı Balkız" isimli çocuk kitabını yazdı.

Çocuk Edebiyatı alanında bilimsel araştırmaları ve makaleleri olan Halil Kuru, çocukların dikkatini çeken bir olay sonucu, yazmış olduğu bu kitap ile çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmasını hedeflediğini ifade ederek, "Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, sevimli halleriyle çocuklarımızın dikkatini çeken yavru ayının, sevilen bir karakter olarak kitaplarda da yer almasını istedim. Bu sebeple içerisinde sevgi, saygı, yardımlaşma ve arkadaşlık gibi önemli değerleri barındıran, Balkız isimli yavru ayının baş karakter olduğu, macera içerikli bu kitabı yazdım ve çocuklarımıza armağan ettim. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.