Sandıklı’da şeker pancarı üretimiyle ilgili taraflar bir araya geldi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı ekim ve sökümünde yaşanan sorunlar ile alım fiyatlarının masaya yatırıldığı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı Sandıklı Ziraat Odası’nda yapıldı. Toplantıya Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, şeker fabrikası yetkilileri ve şeker pancarı üreticileri katıldı. Toplantıda şeker pancarı ödemeleri, şeker pancarı ekim ve sökümünde yaşanan sorunlar, fiyatında yapılması planlanan artışlar görüşülürken, gelecek yıllarda şeker pancarı ekiminde yapılması gereken çalışmalarda toplantıda ele alındı.