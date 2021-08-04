banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Bir muhtarın gözyaşları!
Bir muhtarın gözyaşları!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!

Sandıklı’da halı saha tesisi yenilendi

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi vatandaşlardan gelen talep üzerine Hudai Kaplıcaları’nda ki halı saha tesislerini yenileyerek hizmete sundu.

AFYONKARAHİSAR 04.08.2021, 12:03
Sandıklı’da halı saha tesisi yenilendi

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi vatandaşlardan gelen talep üzerine Hudai Kaplıcaları’nda ki halı saha tesislerini yenileyerek hizmete sundu.

Sandıklı Belediyesi Kaplıca İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Emre Halı Saha tesisleri, yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarından sonra baştan sona yenilenerek sporsever vatandaşların hizmetine sunuldu. Tesis vatandaşların istekleri doğrultusunda duş imkânı ile sıcak ve soğuk içecek servisi yapılması doğrultusunda hizmet verecek olup, 1 saatlik ücretinin ise 120 TL olacağı belirtildi.
Yorumlar (0)
31°
açık