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Sandıklı’da gerçekleştirilen ‘Goalball Turnuvası’ sona erdi

Türkiye’de ilk defa Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen ‘21 Yaş Altı Gençler Federasyon Kupası’ Sandıklı Spor Salonu’nda oynanan final maçlarıyla sona erdi.

AFYONKARAHİSAR 13.09.2021, 13:04
Sandıklı’da gerçekleştirilen ‘Goalball Turnuvası’ sona erdi

Türkiye’de ilk defa Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen ‘21 Yaş Altı Gençler Federasyon Kupası’ Sandıklı Spor Salonu’nda oynanan final maçlarıyla sona erdi.


Birbirinden güzel ve çekişmeli maçların oynandığı Goalball müsabakalarında dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ve protokol üyeleri verdi.


Ödül töreninde bir açıklama yapan Başkan Çöl, “İlçemize memleketimizin dört bir tarafından gelen sporcu kardeşlerimizi misafir etmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük organizasyonlarda hep birlikte olabilmek dileğiyle, ben turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını temenni ediyorum” dedi.


9-12 Eylül tarihler arasında düzenlenen müsabakalarda, kadınlar kategorisinde 3. Kahramanmaraş Akçakoyunlu Spor Kulübü, 2. Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü ve 1. Kahramanmaraş Gençlik Gücü oldu.


Erkekler kategorisinde 3. Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, 2. Konya Mevlana Spor Kulübü, 1. Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü oldu.

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