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Polis, uyuşturucu alışverişini suçüstü yaptı

Afyonkarahisar’da polis takibe aldığı torbacıyı uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

AFYONKARAHİSAR 20.10.2021, 13:22
Polis, uyuşturucu alışverişini suçüstü yaptı

Afyonkarahisar’da polis takibe aldığı torbacıyı uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, olay kent merkezi Erenler Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Musa G., (36) isimli şahsı takibe aldı. Narkotik ekipleri şüpheliyi M.Ç. (45), R.Ö. (23) ve G.Y., (23) isimli genç kıza uyuşturucu satarken suçüstü yakalamayı başardı. Olayın ardından Musa G.’nin yapılan üst aramasında 3.22 ve 4 gram olmak üzere 2 fişek halinde metanfetamin ile uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Musa G., polis tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma suçlaması ile gözaltına alınırken, diğer şahıslar hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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