Polis eve yaptığı baskında kenevir ve esrar ele geçirdi

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 46 kök kenevir ile yaklaşık 32 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri koordinesinde Kızılören ilçesinde yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, ilçedeki bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 46 kök Hint keneviri, 7.34 gram Hint keneviri tohumu, 31.37 gram esrar gele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan İ.Ç., hakkında kenevir yetiştirmek suçundan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.