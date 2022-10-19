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Polis 10.90 gram metamfetamin ele geçirdi
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10.90 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.
AFYONKARAHİSAR 19.10.2022, 10:25 19.10.2022, 10:44
Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 10.90 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparat düzeneği ele geçirildi. Olayın ardından N.Ü ve B.K., isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.