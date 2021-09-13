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Pınarlı Tabiat Parkı’na gerçekleştirilen tesis inşaatı devam ediyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki Pınarlı Tabiat Parkı’nı gerçekleştirilen tesis inşaatı devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 13.09.2021, 13:31
Pınarlı Tabiat Parkı’na gerçekleştirilen tesis inşaatı devam ediyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki Pınarlı Tabiat Parkı’nı gerçekleştirilen tesis inşaatı devam ediyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın ve Bölge Müdür Yardımcımız Abdullah Gedil, Pınarlı Tabiat Parkı’nı ziyaret ederek yatırımlara ilişkin incelemelerde bulundu. Yürütülen inşaat çalışmalarını yerinde gören heyet yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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