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Pandemi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde gördüler

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz ve beraberindeki heyet Sandıklı Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek pandemi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde gördü.

AFYONKARAHİSAR 19.10.2021, 13:00
Pandemi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde gördüler

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz ve beraberindeki heyet Sandıklı Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek pandemi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde gördü.

Korkmaz’ın sağlık kurum ve kuruluşlarına ziyaretleri sürüyor. Ziyaretlerin bugünkü durağında Sandıklı Devlet Hastanesi vardı. Hastanenin çeşitli birimlerinde incelemelerde bulunan Korkmaz, her kurumda olduğu gibi burada da özellikle salgın dönemi ve aşılama çalışmaları hakkında personelden ve yetkililerden bilgi alıp bu süreçte karşılaşılan sıkıntılar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Korkmaz’a Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu’da eşlik etti.

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