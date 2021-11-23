Özhaseki, Afyonkarahisar’a geliyor

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Afyonkarahisar’a geliyor.

İlk Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine gerçekleştireceği ziyaretle programına başlayacak olan Özhaseki, daha sonra ilçede bulunan Kadın Kültür Evi’nde incelemelerde bulunduktan sonra ilçe AK Parti teşkilatıyla bir araya gelecek.

Daha sonra Afyonkarahisar merkeze hareket edecek olan Özhaseki’nin burada Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ile AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Öte yandan Özhaseki’nin Afyonkarahisar’da ilçe ve belde belediye başkanları, İl genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve AK Parti teşkilatının katılımın gösterdi bir toplantıda sunum yapacağı açıklandı.