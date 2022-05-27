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OSB’de sanayicilere finans eğitimi verildi

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bölge Müdürlüğü’nde bir kalkınma ajansı desteği ile teknik destek programı çerçevesinde sanayicilere “Yöneticiler İçin Finans Eğitimi” verildi.

AFYONKARAHİSAR 27.05.2022, 15:44
OSB’de sanayicilere finans eğitimi verildi

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bölge Müdürlüğü’nde bir kalkınma ajansı desteği ile teknik destek programı çerçevesinde sanayicilere “Yöneticiler İçin Finans Eğitimi” verildi.

OSB toplantı salonunda düzenlenen finans eğitimi Prof. Dr. Cantürk Kayahan tarafından verildi. Kayahan yaptığı açıklamada, OSB yöneticilerine yönelik finans eğitimlerinde birçok önemli konuya değindiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bugün Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgemizde yöneticiler için finans eğitimi düzenledik. Bu eğitim çerçevesinde bugün finans kavramları, finans yöneticilerinin görevleri, finans yöneticilerini dikkate alması gereken göstergeler ve finansal piyasalar ve araçlar üzerine değerlendirmeler yaptık. Eğitimlerimizde özellikle mali tablolara değindik. Firmaların mali tablo verilerini değerlendirip, açıklamaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yapacağımız eğitimlerde de özellikle yatırımlar üzerinde durup, fizibilite çalışmalarını özetlemeye çalışacağız. Eğitimimizin son gününde ise geleceğe yönelik öneriler ve güncel finansal araçlar, işletmelerin yaşadığı finansal problemler ve bunlara örnek olaylar ile çözümler gibi alternatifler üretmeye çalışacağız.”

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