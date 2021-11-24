Öğretmen Günü öğretmenler korosunun seslendirdiği şarkılar ile kutlandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde öğretmenler tarafından kurulan Türk halk müziği korosu seslendirdiği bir birinden güzel şarkılar ile ‘Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ‘Öğretmenler Günü’ kutlama programı düzenlendi. Protokol üyelerinin sabah erken saatlerde ilçedeki Atatürk anıtına çelenk sunumu yapmasının ardından başlayan kutlama programı ardından Dinar Kültür Merkezi’nde devam etti. Programa Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ile Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte yapılan konuşmaların ardından sahneye ilçede öğretmenler tarafından kurulan Türk halk müziği korosu çıktı. Koroda sazda felsefe öğretmeni Mutlu Demiral, gitarda bilişim teknolojileri öğretmeni Şevket Keskin görev alırken, müzik öğretmeni Sesin Türközmen ve İngilizce öğretmeni Tuğba Başaran Demiral solistlik yaptı. Koronun seslendirdiği bir birinden güzel şarkılar katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Etkinlik ardından Öğretmenler Günü dolayısı ile gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.