Narkotik polisi anne ve anne adaylarına uyuşturucu ile mücadeleyi anlattı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli narkotik polisi tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında 3 bine yakın anne, eğitimci ve vatandaşa uyuşturucu ile mücadele eğitimi verilip, bilgilendirme yapıldı.

Eğitimler Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verildi. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında İl Emniyet Müdürü Ali Temiz’de görevli personelleri ziyaret ederek destek verdi. Çalışmaları kapsamında 8-23 Mart tarihleri arasında 2 bin vatandaşımıza bilgilendirme çalışması yapıldı.

Erkmen ve Yaylabağı Kadın Kültür Evlerinde 57 anne ve anne adayı ile 9 ilçede görevli anne olan 870 öğretmene eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Annelerimizin her zaman yanında olmaya, onları desteklemeye, Uyuşturucuyla Mücadele konusunda annelerimizi daha da bilinçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.