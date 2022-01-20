Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

İlki 2019 yılında yapılan daha sonra Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında ara verilen, Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi ‘Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası’nın ikincisi, dün akşam kapalı spor salonumuzda oynanan birbirinden güzel final maçlarıyla sona erdi.

Yaklaşık iki ay süren müdürlükler arası voleybol turnuvasında final maçında rakibi itfaiye müdürlüğünü 3-0 yenen zabıta müdürlüğü şampiyon olurken, üçüncülük, dördüncülük maçında meclis üyelerini 3-1 yenen SANJET A.Ş üçüncü, meclis üyeleri ise dördüncü oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen voleybol turnuvasının kupa ve madalya töreninde bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, katılım yapan bütün takımlara ve seyircilere ayrı ayrı teşekkür ederek, dereceye giren takımlara göstermiş oldukları başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop’unda katıldığı kupa töreninde dereceye giren takımlara kupalarını Kaymakam Tortop, Başkan Çöl, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Köksu ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Murat Araz takdim etti.