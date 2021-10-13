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Motosikletli polis timleri uygulama yaptı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından kent genelinde yapılan uygulamada bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

AFYONKARAHİSAR 13.10.2021, 12:09
Motosikletli polis timleri uygulama yaptı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından kent genelinde yapılan uygulamada bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Timlerin, Ali İhsan Paşa Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki uygulamasında, bir araçta K.Ö. isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız kısa dipçik pompalı tabir edilen tüfek, başka bir araçta bulunan İ.B. isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca alındı. Şahıslar ve ele geçirilen silahlar gerekli adli işlemlerin takibi için Kocatepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği bildirildi.

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