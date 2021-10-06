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Milli Sporcu Meryem Betül Çavadar öğrencilerle bir araya geldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando da gümüş madalya kazanan Afyonkarahisarlı Milli Tekvandocu Meryem Betül Çavdar, Bayatlı öğrenciler ile bir araya geldi.

AFYONKARAHİSAR 06.10.2021, 15:29
Milli Sporcu Meryem Betül Çavadar öğrencilerle bir araya geldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando da gümüş madalya kazanan Afyonkarahisarlı Milli Tekvandocu Meryem Betül Çavdar, Bayatlı öğrenciler ile bir araya geldi.

Bayat’ı ziyaret ederek genç nesillere ilham kaynağı ve örnek oluşturan Çavdar ve Antrenör İsmail Bulduk, ilk olarak ilçe Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Meryem Betül Çavdar, ilham veren başarı hikayesini anlattı. Önüne çıkan tüm engellere rağmen vazgeçmeden yolunda nasıl ilerlediğini anlatan Çavdar, merak edilen soruları da yanıtladı.

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