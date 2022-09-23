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Manavdan meyve ve sebze çalan şahsı polis yakaladı
Afyonkarahisar’da bir şahıs girdiği manavdan meyve ve sebze çaldı. Şahsın çaldığı ürünler arasında meyvelerin fazla olması ise dikkatlerden kaçmadı.
AFYONKARAHİSAR 23.09.2022, 12:07
Afyonkarahisar’da bir şahıs girdiği manavdan meyve ve sebze çaldı. Şahsın çaldığı ürünler arasında meyvelerin fazla olması ise dikkatlerden kaçmadı.
Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D., isimli esnaf sabah erken saatlerde dükkanını açmaya geldiğinde kapıdaki asma kilidin açıldığını fark etti. Durumdan şüphelenen R.D., dükkana girdiğinde meyve ve sebze kasalarındaki ürenler de azalma olduğunu fark etti. Bunun üzerine R.D., polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olayın failinin R.K., olduğunu belirlendi. Bunun üzerine şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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