banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkıyor

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulunan Frig Vadisi’nde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda İhsaniye’ye bağlı Kayıhan Beldesi’nde bulunan Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılıyor.

AFYONKARAHİSAR 22.06.2021, 16:29
Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkıyor

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulunan Frig Vadisi’nde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda İhsaniye’ye bağlı Kayıhan Beldesi’nde bulunan Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılıyor.

İhsaniye Kayıhan Kasabası içerisinde, Göynüş Vadisi’nde bulunan, büyük bir bölümü toprağa gömülü durumda olan Maltaş Anıt Abidesi’nde kazı çalışmaları Vali Gökmen Çiçek’in bölgeyi incelemesinin ardından başladı. Afyonkarahisar İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır ile Müze Müdürü Mevlüt Üyümez ve arkeologlar eşliğinde başlayan kazı çalışmaları Frig Vadisi’nde yapılacak ilk kazı çalışması olduğu belirtildi.

Öte yandan Vali Gökmen Çiçek, Frig Vadisi içerisinde bulunan Kurtuluş Savaşı’nda ilk siperlerden olan, 2. ve 32. alayın yerleştiği ve savaş sırasında 18 subay ile 412 erin şehit düştüğü bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bölgenin tarihi önemine dair bilgiler aldı.
banner486
Yorumlar (0)
26°
açık
banner493