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Lüks araçta binlerce sahte TL ele geçirildi
Afyonkarahisar’da durdurulan lüks araçta yapılan aramada 7 bin 450 sahte Türk Lirası (TL) ele geçirildi.
AFYONKARAHİSAR 31.12.2020, 15:08
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Afyonkarahisar’da durdurulan lüks araçta yapılan aramada 7 bin 450 sahte Türk Lirası (TL) ele geçirildi.Olay kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri aldığı bir istihbarat üzerine kent merkezinde uygulama noktası oluşturarak 03 ACJ 482 plakalı lüks bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 149 adet 50 TL banknot olmak üzere toplamda 7 bin 450 sahte TL ele geçirdi. Olayın ardından Y.G. (23) isimli şahıs gözaltına alındı.
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