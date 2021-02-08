Lider Kitap Kahve projesi ile 2023 genç Afyon’da buluşacak

Girişimci Genç Liderler Derneği, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) genel çağrı döneminde yaptığı başvuru neticesinde ’Lider Kitap Kahve’ projesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destek alan projeler arasına girdi.

2014 yılında Afyonkarahisar merkezli kurulan ve kurulduğu günden itibaren Afyonkarahisar’da gençlere yönelik birçok çalışma yürüten Girişimci Genç Liderler Derneği, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında yaptığı başvuru neticesinde Lider Kitap Kahve projesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destek almaya hak kazandı. Girişimci Genç Liderler, 12 ay boyunca devam edecek olan Lider Genç Kitap Kahve isimli projesi için hazırlıklara başladı.

Proje Koordinatörü Behlül Beşen’in yaptığı açıklamada, projenin 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacağını ve Türkiye’nin yedi bölgesinden toplamda 2023 genci Afyonkarahisar’da bir araya getirileceğini hedeflediklerini ifade etti.

Proje kapsamında 7 bölgeden gençler bir araya gelecek

Projenin 12 ay süreceğini ifade eden Beşen, “Proje kapsamında başta Afyonkarahisar olmak üzere ülkemizin 15-29 yaş arası milli ve manevi değerlere bağlı gençlerin sayısının arttırılmasını hedefleyen Girişimci Genç Liderler Derneği, gençlerin kendi kişisel gelişimlerine katkı sağlayacakları çeşitli alanlarda eğitimler düzenleyecektir. Kütüphane formatında bir ‘Kitap Kahve’ kurulacak olan projede yerel paydaşların da katkısı olacaktır. Proje kapsamında yedi bölgeden bir araya gelen gençler için hazırlanan ortamda okuma kültürünün geliştirilmesinin yanı sıra, verilecek olan eğitim yöntemleri ile gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Proje sonunda gençlerimizin ortaya koyacağı bir ‘Girişimci Genç Lider Ulusal Politika Belgesi’ de yayımlanacaktır" dedi.

Beşen projedeki yerel paydaşlara teşekkür ederek, projeye katılmak isteyen bütün gençlere kapılarının açık olduğunu dile getirdi.