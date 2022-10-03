Korkmaz: “Hareketsiz yaşam kronik hastalıkların görülme sıklığını artırmıştır”

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, 3-4 Ekim 2022 Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Araştırmalar ‘oturmanın yeni sigara içmek olduğunu’ hatta yaşam süresini daha olumsuz şekilde etkilediğini gösteriyor. Hareketsiz bir yaşam ile obezite, kalp-damar hastalıkları ve osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artırmıştır” dedi.

Korkmaz yaptığı yazılı açıklamada, yürüyüş yapmanın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Korkmaz, açıklamasında “Her geçen gün oturarak her zamankinden daha fazla zaman geçiriyoruz. İş yerinde, işe giderken veya evde bilgisayar karşısında olsun, bu hareketsiz yaşam tarzı sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Fiziksel aktivite bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığın korunması ve iyileştirilmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Günlük yaşamı mümkün oldukça aktif geçirmek sağlıklı bir yaşam için atılacak ilk adımdır. Düzenli yapılan fiziksel aktivitenin farklı yaş gruplarındaki insanların sağlığına aşağıda sıralanan başlıklarda büyük katkıları olmaktadır. Yürüyüş yapmak, her yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen dayanıklılık (aerobik) aktivitesidir. Dayanıklılık aktiviteleri vücudumuzun oksijeni kullanma kapasitesini arttıran, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı aktivitelerdir. İçinde bulunduğumuz süreçte sosyal mesafeyi koruyarak bireysel olarak yapacağımız yürüyüş aktivitesi fiziksel ve ruhsal açıdan sağlığımızı destekleyeceği gibi pandemi sürecinde kendimizin ve toplumun sağlığını riske atmadan yapabileceğimiz ideal bir aktivitedir.

Size en yakın belediyelere ait yürüyüş yollarından veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait spor tesislerinden faydalanabilirsiniz. 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle, Covid-19 gibi salgınları yenmek için sporun ve fiziksel aktivitenin gücünden hareketle bugünden başlayarak yürüyüş yapılması öneriyoruz” ifadelerine yer verdi.