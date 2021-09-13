Konak; “Ahilik dünyaya ihraç ettiğimiz bir gelenektir”

Afyonkarahisar’da Ahilik Haftası kutlamaları Kocatepe Atatürk Anıtına çelenklerin konulması ile başladı.

Kutlama komitesinde yer alan Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yetkilileri Atatürk Anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Kutlama komitesi üyeleri daha sonra Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkan vekili Fatih Şapcı’yı ziyaret etti.

ESOB Başkanı Abdulkadir Konak yaptığı açıklamada, 13 Eylül tarihi itibariyle Ahilik Haftası kutlamalarının başladığını söyledi. Sabah Atatürk Anıt’ına çelenk sunma ile kutlamalarına başladıklarını ifade eden Konak: “Valimiz Gökmen Çiçek ile belediyemizi ziyaret ettik. Haftanın önemine ilişkin nezaket ziyaretlerinde bulunduk. Valimize Allah nasip ederse ahilik kaftanı giydireceğiz. İlimizden seçilen yılın ahisine ahilik kaftanı giydireceğiz. 37 odamız var birliğimize ait. Onların seçmiş olduğu ahilere de birer tane ahilik plaketi takdim edeceğiz. Ahilik 9 asırlık bir gelenektir, dünyaya ihraç ettiğimiz bir gelenektir. Ahilik, doğru dürüst, dayanıklı, çalışkan kimseyi kıskanmadan, eksik ölçmeyen bir gelenektir. Ahiliğin unutulmaması için bu hafta kutlanıyor. Ahilik esnaf ve sanatkârın belkemiğidir. Ben tüm esnafımızın ahilik haftasını kutluyorum” dedi.

Öte yandan hafta boyunca ahilik kutlamalarının devam edeceğiz açıklandı.