Kaymakam Demirbilek yoksul vatandaşlara erzak dağıttı

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek yoksul vatandaşlara erzak dağıtımında bire bir görev aldı.

Kaymakam Demirbilek, Kızılay Sultandağı Şube Başkanı Mevlüt Aksoy ile Karapınar Köyünde ikamet eden maddi durumu kötü vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Demirbilek ziyarette vatandaşlara erzak kolisi dağıttı.