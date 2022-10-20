Kaymakam Bolat: “Esnaflar mahalle kültürünün yaşatılmasında önemli bir yere sahip”

Kaymakam Bolat, 3 nesilden beri bakkalcı esnafı Hicazi Nalbant’ı ziyaret ederek mahalleli ile bir araya geldi. Kaymakam Bolat, mahalle kültürünün yaşatılmasından esnafların önemli bir pay sahibini olduğunu kaydederek, bunun aynı zamanda Türk milletinin vazgeçilmezlerinden birisi olduğuna değindi. Mahallelinin sorun ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Bolat, sorunların çözülmesi konusunda ilgili kurumlara talimat verdi.

Programa ayrıca Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin Jandarma Başçavuş Hasan Ürek, Bolvadin Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Hakan Gümüş ve kurum müdürleri de eşlik etti.