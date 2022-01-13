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Kaymakam Bilici başarılı personelleri ödüllendirdi
Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü personellerine başarı belgesi verdi.
AFYONKARAHİSAR 13.01.2022, 15:59
Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü personellerine başarı belgesi verdi.
Kaymakam Bilici, 2021 yılında göstermiş oldukları üstün gayret ve çabalarından ötürü İlçe Nüfus Müdürlüğü personellerini başarı belgesi ile ödüllendirdi. 5 personelin ödüllendirildiği programda Kaymakam Bilici, çalışanlara teşekkür ederek bundan sonraki dönemde başarılı çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu.