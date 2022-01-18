Karlı yolda kayan otomobil evin balkonuna çarparak durabildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kar yağışından dolayı kayarak kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki evin balkonuna çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza ucuz atlatıldı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Kale Mahallesi Kubilay Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A., yönetimindeki 03 KY 262 plakalı otomobil yoğun kar yağışının olduğu ilçede seyir halindeyken kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak yol kenarındaki Şahin Ö.’ye ait evin balkonuna çarparak durabildi. Kazada gürültüyle dışarı çıkan bina sakinleri büyük korku yaşarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yolun ve bina bahçesinin kaza esnasında boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.