Karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açtı

Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sabaha kadar köy yollarında çalışma yaptı.

Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kar küreme araçları ile kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için sabaha kadar mesai yaptı. İl Özel İdaresi Genel sekreteri Murat Toy çalışmalarda ilgili yaptığı açıklamada; “Kapalı köy yolumuz yok. Ancak önümüzdeki süreçte -10 lara varan sıcaklık sebebiyle yollarımızda buzlanma riski var. Sürücülerimizin dikkatli olmasını, mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.