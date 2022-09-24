Kamyona arkadan çarpan ticari aracın sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S., idaresindeki 06 HA 8827 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden F.D.’nin kullandığı 29 DD 325 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü A.S., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.