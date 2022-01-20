Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri Kooperatifi projesi kapsamında kentin en büyük alışveriş merkezi Park Afyon AVM’de kadınlar kafe açmak için kolları sıvadı.

Vali Gökmen Çiçek’in talimatları ile hayata geçirilen proje tüm hızıyla devam ederken, kadınlar proje kapsamında bir çok yeniliği de hayata geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek,

“Kadın kültür Evleri Kooperatifleri çıtayı çok yükseltti. Çay Kadın Kooperatifimiz Park Afyon AVM içerisinde harika bir yer açıyor. Çalışmalarda son aşamadalar, heyecanla açılışını bekliyoruz. Çay kaymakamını ve belediye başkanı ile kadın kooperatifi üyelerini kutluyorum” ifadelerine yer verdi.