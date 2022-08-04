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Jandarma’dan motosiklet sürücülerine yönelik denetim

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde kontrol edilen 19 motosikletten 7 si trafikten men edildi.

AFYONKARAHİSAR 04.08.2022, 13:06
Jandarma’dan motosiklet sürücülerine yönelik denetim

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde kontrol edilen 19 motosikletten 7 si trafikten men edildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dişli ve Özburun beldelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, motosikletlerin plaka ve motor numarası sorgulaması yapıldı. Denetimde 19 motosikletten 7’si trafikten men edildi.

Toplanan motosikletler çekicilere yüklenerek otoparklara götürüldü.

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