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İstanbul’da gerçekleştirilen tatbikata Afyonkarahisar AFAD ekibi de katıldı
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul’da gerçekleştirilen Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatına personel ve malzeme desteği sağladı.
AFYONKARAHİSAR 21.05.2022, 09:34
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul’da gerçekleştirilen Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatına personel ve malzeme desteği sağladı.
İstanbul’da gerçekleştirilen tatbikata Afyonkarahisar AFAD’dan 9 tır barınma malzemesi, 17 personel, 47 kişilik yerel destek ekibi, 4 kurtarma, 1 koordinasyon, 1 haberleşme, 3 lojistik araç ile iki K9 arama köpeğinin gönderildiği belirtildi. Başarılı geçen tatbikata katılan personellerin hafta sonu kente dönecekleri kaydedildi.