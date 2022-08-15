İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşları her alanda bilgilendiriyor

9-14 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2022 ve Gençlik Oyunları etkinliklerinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgede stant açarak vatandaşları, davranışsal bağımlılıkla mücadele, obezite ve sağlıklı beslenme, emzirmenin teşviki ve anne sütünün önemi konusunda bilgilendirdi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Bu çerçevesinde TEKNOFEST 2022 ve Gençlik Oyunları etkinliklerinde İl Sağlık Müdürlüğü stant açarak vatandaşları bilgilendirdi. Halk Sağlığı Başkanlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi personellerince vatandaşlara davranışsal bağımlılıkla mücadele, obezite ve sağlıklı beslenme, emzirmenin teşviki ve anne sütünün önemi başlıklarında, konusunda uzman personel tarafından bilgilendirmeler yapılarak broşür dağıtıldı. Ayrıca vatandaşların beden kitle indeksleri ve vücut yağ analizleri hesaplanarak obeziteye yönelik taramaları yapıldı. Riskli olanlara gerekli bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı.