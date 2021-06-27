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İki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar’da iki katlı ahşap bir evde çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile ev kullanılmaz hale geldi.

AFYONKARAHİSAR 27.06.2021, 16:38
İki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar’da iki katlı ahşap bir evde çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Afyonkarahisar’ın Burmalı Mahallesi 156. Sokaktaki iki katlı ahşap bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile bitişikte bulanan diğer 3 evin çatısını da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin saatlerce süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Bir itfaiye personelinin dumandan etkilendiği yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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