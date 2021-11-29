Hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar’da kredi kartı dolandırıcılığı suçlamasıyla hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan hakkında 6 yıl 8 ay Kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt A., (45) isimli şahıs yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi Müdürlüğü’ne teslim edildi.