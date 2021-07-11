Gölette boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar’da hayvan otlatmak için evlerinden çıkan ve bir daha haber alınamayan iki kardeşin cansız bedeni Kızıldağ Göleti’nde bulunmuştu. Biri 20, diğeri 10 yaşındaki kardeşler, bugün cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, Çay ilçesine bağlı Kızıldağ Göleti’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kızıldağ köyünde yaşayan Hamza (20) ve Muhammed Can Örnek (10) isimli kardeşler hayvan otlatmak için evlerinden çıktı. Ancak akşam saatleri olmasına rağmen geri dönemeyen ikiliden haber alamayan aile üyeleri, kardeşlerin hayvan otlattıkları yere gittiklerinde hayvanları başıboş halde bulunca durumdan şüphelenerek çevreyi araştırmaya başladı. Birkaç saat kardeşleri arayan ve bulamayan aile üyeleri ardından jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Su Altı Grup Amirliği Dalgıç Polis Kurbağa Adamlar sevk edildi. Gece saatlerinde bölgeye gelen polis kurbağa adamlar sabaha karşı Hamza ve kardeşi Muhammet Can Örnek’in cansız bedenlerini suyun dibinde buldu.

İki kardeş otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Hamza ve Muhammed Örnek kardeşler için bugün Kızıldağ köyünde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından talihsiz kardeşler sevenlerinin omuzlarında köy mezarlığına taşınarak burada gözyaşları içerisinde toprağa verildi.