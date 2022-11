Fidanlar şehit ve gaziler için toprakla buluştu

Türkiye Harp Malülü Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şubesi’nde düzenlenen törenle şehit aileleri ve gazilere fidan dikim sertifikası takdim edildi.

Dernek binasında gerçekleştirilen törene Orman İşletme Müdürü Gökhan Us da katıldı. Sertifikalar Müdür Üs ve Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı tarafından şehir aileleri ve gazilere teslim edildi. Orman İşletme Müdürü Gökhan Us şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Artık o dikilen fidanlar hepimizin. Bizler sizin evladıyız, sizlerin her zaman yanındayız” dedi.

Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı ise Afyonkarahisar Türkiye’de en çok şehit ormanı olan illerin başımda geldiğini ifade ederek, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"nde her şehidimiz ve gazilerimiz için ağaç dikildi. Orman İşletme Müdürlüğümüz her zaman bizim yanımızda vermiş oldukları destek için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.