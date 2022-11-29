Emirdağ’da taksici esnafının sorunları görüşüldü

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ilçedeki taksici esnafının istek ve taleplerini dinlerken, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Emirdağ’da faaliyet gösteren taksici esnafları Kaymakam Bilici’yi makamında ziyaret etti. Kaymakam Bilici’ye talep ve şikayetlerini iletti. Taksici esnaflarının sorunlarına yönelik istişarelerde bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Bilici, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.