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Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezinde devir teslim töreni
AK PARTİ AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ORMAN VE SU İŞLERİ ESKİ BAKANI PROF. DR. VEYSEL EROĞLU VE AFYONKARAHİSAR VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK’İN KATILIMLARI İLE EMİNE ERDOĞAN İLİM VE KÜLTÜR MERKEZİNDE DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ.
AFYONKARAHİSAR 16.10.2020, 19:14
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilcesinde Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezinde devir teslim töreni gerçekleşti.
Devir teslim törenine, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, Afyonkarahisar Kuran Kursları İl Müdürü Mehmet Özoğul, belediye başkanları ve davetliler katıldı.
Kuran tilaveti ile başlayan devir teslim töreni protokol üyelerinin günün anlam ve önemine binaen konuşmaları ile devam etti. Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından Emine Erdoğan Kız Kuran Kursunda Yönetici Sedef Tunç görevi Hacer Uğur’a devretti. Ayrıca Kız Kuran Kursu yöneticileri tarafından Eroğlu ve Vali Çiçek’e hediye takdim edildi.
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