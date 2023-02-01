Dünyaca ünlü Sultandağı kirazı için alım merkezi kurulacak

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Sultandağı ilçesi ve köylerindeki vatandaşların kiraz alım merkezi talebi için yetkilileri harekete geçirdi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Vali Yiğitbaşı’nın talimatlarıyla Sultandağı ilçesine hareket ederek, Sultandağı Meydan Projesi, Kırca Köyü Kiraz Alım Merkezi ve Tarihi Osmanlı Hamamı projelerini inceledi. Sultandağı Tarihi Selçuklu Kent Meydanı’nda vatandaşların oturma alanları ve meydan peyzaj çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapan Kolsuz, bölgenin mimari ve inşa çalışmaları hakkında hazırlanan sunumu dinledi.

Yurtdışına ihraç edilen dünyaca ünlü Sultandağı kirazının daha modern koşullarda satışının gerçekleştirilmesi için Vali Yiğitbaşı tarafından verilen talimat çerçevesinde çalışmaları hızlandırılan Kırca Köyü Kiraz Alım Projesi’nde ise sona gelindi.

Çok kısa bir zaman diliminde proje ile ilgili somut adımların atılacağını ifade eden, Kolsuz, Sultandağı kirazının pazarlanması için hayati öneme sahip olan proje ile ilgili şunları söyledi:

“Yaklaşık bir asırdır bölgenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan Sultandağı kirazının ihracatı ve aynı zamanda formunun korunarak son tüketiciye ulaşması, kiraz ihracat pazarı için kritik önem taşımakta. Bu yüzden Kırca Köyü’nde sunum şartlarını iyileştirip daha modern bir yapıya kavuşturmak satış konusunda olumlu bir etki yapacaktır. Sayın Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yaklaşık on gün önce bölgedeki köylere yaptığı ziyarette bu talebi yenileyen vatandaşlarımız için hızla harekete geçtik. Çok yakın zamanda projeyi olgunlaştırıp hayata geçirilmesi hususunda gerekli adımları atacağız.”