Son Dakika
Dumlupınar BİLSEM ekibi ’Avrupa Araştırmaları Gecesi’ne katıldı
Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, İstanbul’da düzenlenen ’Avrupa Araştırmaları Gecesi’ne katıldı.
AFYONKARAHİSAR 03.10.2022, 10:39
Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, İstanbul’da düzenlenen ’Avrupa Araştırmaları Gecesi’ne katıldı.
Dumlupınar BİLSEM öğretmen ve öğrencileri, TÜBİTAK MAM KARE koordinasyonunda 30 Eylül-1Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Avrupa Araştırmaları Gecesi’ne katıldı. Dumlupınar BİLSEM kentte bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği projeler ile bilinirken, merkezin çalışmalarının ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.