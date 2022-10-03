Dumlupınar BİLSEM ekibi ’Avrupa Araştırmaları Gecesi’ne katıldı

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, İstanbul’da düzenlenen ’Avrupa Araştırmaları Gecesi’ne katıldı.

Dumlupınar BİLSEM öğretmen ve öğrencileri, TÜBİTAK MAM KARE koordinasyonunda 30 Eylül-1Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Avrupa Araştırmaları Gecesi’ne katıldı. Dumlupınar BİLSEM kentte bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği projeler ile bilinirken, merkezin çalışmalarının ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.