DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü’nde görev değişimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü’nde, Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü’ne Selçuk Öcal atandı.

DKMP Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü görevini yürüten Abdilkadir Sevinç, görevi Selçuk Öcal’a devretti. Devir teslim töreninde Bölge Müdürü Şahin Çılgın ve Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil’de hazır bulundu. Tören’de konuşan Çılgın, Sevinç’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Öcal’a ise yeni görevinde başarılar diledi.