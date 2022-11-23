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Dinar’da öğrenci servislerine yönelik polis denetimi
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
AFYONKARAHİSAR 23.11.2022, 09:57
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçenin muhtelif caddelerinde öğrenci servis araçları denetlendi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan 2 öğrenci servis aracına ceza yazıldı.
Denetimlerin eğitim ve öğretim dönemi boyunca aralıklarla devam edeceği kaydedildi.