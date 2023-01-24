Dedektörle yakalandılar

Afyonkarahisar’da 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken jandarma tarafından yakalandı. Yapılan aramada jandarma 68 adet bakır obje ile 2 adet dedektör ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Emirdağ’ın, Karacalar Köyü, Ardıçlı mevkiinde H.İ.G. ve H.Ç. isimli şahıslar, arazide kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Kazı bölgesinde yapılan araştırma sonucunda, 68 adet bakır obje, 2 adet dedektör, 2 adet kazma ele geçirildi. Meydana gelen olay ile ilgili adli tahkikata başlatıldı.