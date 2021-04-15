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Çiftçilere yüzde 75 hibe ile ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Artan yemeklik yağ fiyatlarının önüne geçmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yüzde 75 hibe ile yağlık ay çiçeği tohumu dağıtıldı.

AFYONKARAHİSAR 15.04.2021, 15:59
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Çiftçilere yüzde 75 hibe ile ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Artan yemeklik yağ fiyatlarının önüne geçmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yüzde 75 hibe ile yağlık ay çiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında yazlık ekim yapılabilecek alanların ve tüm ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla, proje kapsamında belirlenen ilçelerden olan Dinar’da yağlık ayçiçeği tohumlarının yüzde 75 hibe destekli olarak müracaatları alındı. Müracaatta bulunan ve hak sahibi olarak belirlenen çiftçilere Dinar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu tarafından tohumların dağıtımı yapıldı.
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