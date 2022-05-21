Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada 3 ay hapis cezası ile aranan V.U., 19 yıl 15 ay hapis cezası ile aranan D.S., 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası ile aranan B.A., 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan E.K., 3 bin TL adli para cezasıyla aranan M.G. ve 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan E.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.